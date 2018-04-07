Fenerbahçeli Dirk Kuyt, Quick Boys takımı ile futbola geri döndü!
Feyenoord U19 takımının teknik direktörlüğünü yapacak olan Dirk Kuyt'ın sezon sonuna kadar Quick Boys takımı ile yeşil sahalarda olacağı öğrenildi
Geçtiğimiz sezon futbolu bırakan ve Hollanda 4. Lig ekiplerinden Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yapan Dirk Kuyt, takımının 3.Lig'e yükselmesine yardımcı olmak için yeşil sahalara geri döndü.
37 yaşındaki Hollandalı, Quick Boys'un forvet sıkıntısı yaşaması nedeniyle yeniden sahalara dönme kararı aldı.
2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen, lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Kuyt, daha sonra transfer olduğu eski kulübü Feyenoord'da kariyerine nokta koymuştu.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:10
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"Adamsın Mancini"
Toplam 4
Yorum
N0_Name Yönetim ders çıkarsın düzgün bir sözleşmeler yapsın. Herkes Mancini gibi olmuyor işte. Sözleşmede varsa kimseye de niye istiyorsun denemez.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi
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Yorum
Saim Yeter artık yaşlı futbolcu almaya bıkmadınızmı takımı iyice yaşlandırdınız birazda genç oyunculara yönelin
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İngiliz medyası Fellaini'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ EE HANİ GS İMZALAMIŞTI ÖYLE YAZMIŞTINIZ ?
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