Fenerbahçeli Dirk Kuyt, Quick Boys takımı ile futbola geri döndü!

Geçtiğimiz sezon futbolu bırakan ve Hollanda 4. Lig ekiplerinden Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yapan Dirk Kuyt, takımının 3.Lig'e yükselmesine yardımcı olmak için yeşil sahalara geri döndü.

37 yaşındaki Hollandalı, Quick Boys'un forvet sıkıntısı yaşaması nedeniyle yeniden sahalara dönme kararı aldı.

2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen, lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Kuyt, daha sonra transfer olduğu eski kulübü Feyenoord'da kariyerine nokta koymuştu.