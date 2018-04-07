Beşiktaş-Göztepe maçında Selçuk Şahin'den olay hareket!
Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe'de sinirler gerildi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:11
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"Adamsın Mancini"
Toplam 4
Yorum
N0_Name Yönetim ders çıkarsın düzgün bir sözleşmeler yapsın. Herkes Mancini gibi olmuyor işte. Sözleşmede varsa kimseye de niye istiyorsun denemez.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi
Toplam 2
Yorum
Saim Yeter artık yaşlı futbolcu almaya bıkmadınızmı takımı iyice yaşlandırdınız birazda genç oyunculara yönelin
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İngiliz medyası Fellaini'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ EE HANİ GS İMZALAMIŞTI ÖYLE YAZMIŞTINIZ ?
Beşiktaş-Göztepe maçında Selçuk Şahin'den olay hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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