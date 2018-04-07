Beşiktaş-Göztepe maçında Selçuk Şahin'den olay hareket! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    - maçında 'den olay hareket!

    Beşiktaş-Göztepe maçında Selçuk Şahin'den olay hareket!

    'nin 28. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'de sinirler gerildi.

    'nin 28. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'de sinirler gerildi. Maçın 50. dakikasında oyundan alınan , sinirlerine hakim olamadı. Oyundan alınmasına sert tepki gösteren Şahin, kendisini sakinleştirmeye çalışan görevlilerin de elini ittirerek tepki gösterdi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:11
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