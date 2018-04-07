3 Juve'li Chelsea'ye
Chelsea’de Conte’nin koltuğunu Allegri devralacak. Deneyimli çalıştırıcı Bentancur, Bernardeschi ve Pjanic’i de götürecek
SÖZLEŞMESİ 2020 YILINDA SONA ERİYOR
Ancak 3-0'lık Real Madrid yenilgisi sonrası her iki taraf da ayrılık fikrine sıcak bakıyor. Büyük ihtimalle Chelsea'nin yolunu tutacak olan Allegri yanında Rodrigo Bentancur, Federico Bernadeschi ve Miralem Pjanic'i de yanında götürecek. 3 futbolcu da Chelsea'ye ye sıcak yaklaşıyor.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:28
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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