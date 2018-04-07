3 Juve'li Chelsea'ye – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    3 Juve'li 'ye

    3 Juve'li Chelsea'ye

    ’de Conte’nin koltuğunu Allegri devralacak. çalıştırıcı Bentancur, Bernardeschi ve Pjanic’i de götürecek

    'de geçen sezonun şampiyonu bu yıl kabus gibi bir dönem geçirdi. Sezon sonunda teknik direktör ile yollar kesin olarak ayrılacak. Yerine geçecek adaylar arasında öne çıkan ise . çalıştırıcının, 'tan ayrılıp Ada yolunu tutması bekleniyor. Allegri'nin, 'ya giderken yanında 3 Juventus'lu da götüreceği belirtildi. Allegri bu hamlesiyle soyunma odasına da hakim olacak. 2020'de sona eriyor ALLE GRİ 'NİN Juventus'la olan sözleşmesi

    SÖZLEŞMESİ 2020 YILINDA SONA ERİYOR
    Ancak 3-0'lık yenilgisi sonrası her iki taraf da ayrılık fikrine sıcak bakıyor. Büyük ihtimalle Chelsea'nin yolunu tutacak olan Allegri yanında Rodrigo Bentancur, Federico Bernadeschi ve 'i de yanında götürecek. 3 futbolcu da Chelsea'ye ye sıcak yaklaşıyor.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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