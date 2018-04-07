18 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti!
Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Le Havre'ın 18 yaşındaki oyuncusu Samba Diop hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Diop'un dün gece evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Diop'un vefatından dolayı duyulan derin üzüntünün aktarıldığı açıklamada, genç futbolcunun ölüm nedenine dair bilgi verilmedi.
Ayrıca bugün oynanması planlanan Reims-Le Havre karşılaşmasının da genç futbolcunun vefatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Le Havre'ın B takımında forma giyen savunma oyuncusu Diop, Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapıyordu.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:31
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GS FENERBAHÇENİN BJK YE BU YIL ATTIĞI EN BÜYÜK GOL BUDUR YANİ DAHADA SÖZE GEREK YOK YAZIK
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
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jaffa_ziya advocat zaten raporunda ''oyuncunun bonservisini almanıza gerek yok '' demişti. Sezon başında bir ton polemik yarattılar.Ellerinde patladı.
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NURRON SENİ ÇPK SEVİYORUMMMMM
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