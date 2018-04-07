18 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    18 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti!

    18 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti!

    Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi 'ın 18 yaşındaki oyuncusu Samba Diop hayatını kaybetti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Diop'un dün gece evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

    Diop'un vefatından dolayı duyulan derin üzüntünün aktarıldığı açıklamada, genç futbolcunun ölüm nedenine dair bilgi verilmedi.

    Ayrıca bugün oynanması planlanan Reims- karşılaşmasının da genç futbolcunun vefatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

    Le Havre'ın B takımında forma giyen savunma oyuncusu Diop, Fransa 19 Yaş Altı 'nda da görev yapıyordu.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:31
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