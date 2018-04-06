İşte en yüksek maaşlı futbolcular...
işte Süper Lig'in en çok kazanan isimleri...
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:32
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 7
Yorum
Ankara Kartalı Maho bi sus la.Bi sus.Etikten bahsedecek son insansın.
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Turgay Demir'den Fikret Orman yorumu!
Toplam 14
Yorum
davut evet çok dogru söylüyorsun fenerbahçe başkanı aziz yıldırımda aynısını emenikeye yapmıştı beyagıda ceza almıştı hatırladıgım kadarıyla?
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Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
Yorum
Muhammed Bu yazdığım yorumu duyun artık: İstanbulda daha çok trabzonlu var pılınızı pırtınızı alın gelin burada yükseltin takımı.
İşte en yüksek maaşlı futbolcular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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