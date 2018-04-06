Evangelos Mariaknis: "Emenike transferi yediğim en büyük kazık!"

Marinakis, "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu. Onu büyük umutlarla takıma katmıştık ama bizi çok yanılttı" dedi.



Devre arasında La Liga ekibi Las Palmas'a kiralanan 30 yaşındaki forvet, hiçbir resmi maça çıkmadan sakatlığından dolayı sezonu kapatmıştı.