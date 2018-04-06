Evangelos Mariaknis: "Emenike transferi yediğim en büyük kazık!" – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Evangelos Mariaknis: "Emenike transferi yediğim en büyük kazık!"

    Evangelos Mariaknis: "Emenike transferi yediğim en büyük kazık!"

    Başkanı Evangelos Mariaknis, geçtiğimiz sezon ’den transfer ettikleri ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.

    Marinakis, "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu. Onu büyük umutlarla takıma katmıştık ama bizi çok yanılttı" dedi.

    Devre arasında ekibi Las Palmas'a kiralanan 30 yaşındaki forvet, hiçbir resmi maça çıkmadan sakatlığından dolayı sezonu kapatmıştı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:02
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