Evangelos Mariaknis: "Emenike transferi yediğim en büyük kazık!"
Olympiakos Başkanı Evangelos Mariaknis, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den transfer ettikleri Emmanuel Emenike ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.
Marinakis, "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu. Onu büyük umutlarla takıma katmıştık ama bizi çok yanılttı" dedi.
Devre arasında La Liga ekibi Las Palmas'a kiralanan 30 yaşındaki forvet, hiçbir resmi maça çıkmadan sakatlığından dolayı sezonu kapatmıştı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:02
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 11
Yorum
Pençe Güzel rüyaymış :)))
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 11
Yorum
1903 Maaamutun kafesi SADECE fesat islere çalistigi için baska şey düsünemez. Iyi bilir o ince isleri. MÜZESINDE TS'NIN ÇALINTI KUPASI DURUYOR.
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 11
Yorum
Muhittin Beşiktaş'tan ödleri kopuyor...sıralama ne olursa olsun hepsi Beşiktaş'ı rakip ve favori görüyor,saldırılar bunun için...
Evangelos Mariaknis: "Emenike transferi yediğim en büyük kazık!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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