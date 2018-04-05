'Şike davası' hakimi Hikmet Şen tutuklandı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'Şike davası' hakimi tutuklandı

    'Şike davası' hakimi <a href="/index/hikmet-sen?id=5554e833-2759-40e4-9024-848977249753" class="" rel="tag">Hikmet Şen</a> tutuklandı

    'da, /'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan "şike davası" hakimi tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Mart'ta gözaltına alınan Şen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    DİZÜSTÜ BİLGİSAYARINI 4'ÜNCÜ KATTAN ATMAYA ÇALIŞMIŞTI
    Emniyette susma hakkını kullandığı, evde bulunan 5 adet cep telefonunun ise kendisine ait olduğunu kabul ettiği öğrenilen 'in, polislerin hücre evine girdiği sırada, evin balkonuna çıktığı, içinde örgütle ilgili bilgilerin bulunduğu belirtilen dizüstü bilgisayarını 4'üncü kattan atmaya çalıştığı kaydedildi.

    Şüphelinin bilgisayarı atamadan yakalandığı, el konulan bilgisayarın incelemeye alındığı bildirildi.

    , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    OLAY
    Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tespiti yapılan 12 "gaybubet evi"ne yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında İstanbul hakkında arama kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Şen ve bir stajyer avukatın da yer aldığı 14'ü firari, 20 şüpheli yakalanmıştı. Hikmet Şen'in üzerinde sahte kimlik bulunmuştu.

    Söz konusu evlerde yapılan aramada, 5 adet sahte kimlik, örgütsel mesajlaşmalarda kullanıldığı değerlendirilen 30 cep telefonu, 13 tablet, 3 , 9 flaş bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirilmişti.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:05
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