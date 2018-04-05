'Şike davası' hakimi Hikmet Şen tutuklandı
Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan "şike davası" hakimi Hikmet Şen tutuklandı.
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARINI 4'ÜNCÜ KATTAN ATMAYA ÇALIŞMIŞTI
Emniyette susma hakkını kullandığı, evde bulunan 5 adet cep telefonunun ise kendisine ait olduğunu kabul ettiği öğrenilen Hikmet Şen'in, polislerin hücre evine girdiği sırada, evin balkonuna çıktığı, içinde örgütle ilgili bilgilerin bulunduğu belirtilen dizüstü bilgisayarını 4'üncü kattan atmaya çalıştığı kaydedildi.
Şüphelinin bilgisayarı atamadan yakalandığı, el konulan bilgisayarın incelemeye alındığı bildirildi.
Hikmet Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OLAY
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tespiti yapılan 12 "gaybubet evi"ne yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Şen ve bir stajyer avukatın da yer aldığı 14'ü firari, 20 şüpheli yakalanmıştı. Hikmet Şen'in üzerinde sahte kimlik bulunmuştu.
Söz konusu evlerde yapılan aramada, 5 adet sahte kimlik, örgütsel mesajlaşmalarda kullanıldığı değerlendirilen 30 cep telefonu, 13 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flaş bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirilmişti.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:05
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
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Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
'Şike davası' hakimi Hikmet Şen tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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