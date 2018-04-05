Roma, Talisca'nın peşinde mi?

Monchi, Sevilla'daki kariyeri sırasında, aralarında Dani Alves, Sergio Ramos, Alvaro Negredo ve Ivan Rakitic gibi isimlerin de yer aldığı 12 futbolcuyu genç yaşta keşfetti. Bu oyuncuların transferinden, kulübüne, 296 milyon Avro gelir sağlamasıyla ünlendi. Bununla da kalmadı. Sevilla, Monchi'nin sportif direktörlük yaptığı dönemde 5 UEFA Kupası, 2 İspanya Kral Kupası ve birer UEFA Süper Kupası ile İspanya Süper Kupası kazandı.

2017-2018 sezonunda Roma'nın Sportif Direktörlüğü görevine getirilen Monchi, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Roma'ya transferinde de önemli rol oynadı.

"Cengiz Ünder, çok yetenekli bir oyuncu. Daha iyi olacak"

"Transfer Sihirbazı" Monchi, TRTSPOR'un sorularını cevapladı.

Monchi, Cengiz Ünder'in gün geçtikçe daha iyi bir oyun ortaya koyduğuna işaret ederek, "Cengiz Ünder'in adapte olmak için bir zamana ihtiyacı vardi. O çok yetenekli bir oyuncu. Cengiz, yeteneğini ve tekniğini en iyi şekilde değerlendirerek bu konuma geldi. Tabi bunda teknik direktörü Eusebio di Francesco, çok etkili oldu. O kademe kademe çalışma sistemiyle bu noktaya geldi. Şu anda önemli olan Cengiz Ünder. İnanıyorum ki ileride daha da iyi olacak" dedi.

"Cengiz ile Manchester City de ilgileniyordu"

Cengiz'in transfer sürecine de açıklık getiren Monchi, "Onu keşfettikten sonra Cengiz ve kulübü Başakşehir ile konuştuk. İki tarafta teklifimize olumlu yaklaştı. Bu transfer biraz zor oldu. Çünkü o dönemde Cengiz'i transfer etmek isteyen Manchester City de oyuncuyla yakından ilgileniyordu. Sonunda Başakşehir ve Cengiz ile anlaşan taraf biz olduk. Fakat şunu söylemeliyim ki, bu transferde şansımız yaver gitti" dedi.





Ayrılık iddialarını yalanladı

Başarılı futbol adamına, devre arasında Cengiz'in Roma'dan ayrılacağı söylentilerini hatırlatması üzerine ise şunları söyledi:

"Çengiz hakkında çıkan söylentiler kesinlikle doğru değildi. Biz ona güveniyorduk. Teknik direktörümüz Di Francesco'da onun kısa surede adapte olmasını sağladı. Herkesin istediği başarılı performansı yakaladı ve yükselişe geçti. Tabi Cengiz başarısının istikrarlı şekilde sürmesi için çalışmaya devam etmeli. Ünder, henüz 20 yaşında olan genç bir oyuncu. Önünde daha çok yol var. Bu yolda ilerlemeye devam etmesi gerekiyor."

"Bence Türk Futbolu gelişme aşamasında"

Transfer sihirbazı, Türk futboluna yabancı olmadığını da gösterdi.

Monchi, "Bence Türk futbolu gelişme aşamasında. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ve camiaları ile önemli kulüpler. Başakşehir geçtiğimiz yıl ve bu yıl adından çok bahsettirdi. Başakşehir, genç oyuncuları geliştiren, milli takıma kazandıran bir kulüp. Örnek vermek gerekirse Cengiz Ünder" diye konuştu.

"Öncelikle genç oyunculara güven duymalı ve yatırım yapmalılar"

Alt yapı konusunda ipuçları da veren Monchi, "Kulüplerin çok çalışması gerekiyor. Öncelikle genç oyunculara güven duymalı ve yatırım yapmalılar. Kulüpler bu konu üzerinde durmalı. Bu da ancak aralıksız yoğun çalışma ile olabiliyor. Alt yapılarda başarı sağlayabilmek için iyi antrenörler ve antrenman sahaları olması gerekiyor. Türkiye'de yetenekli genç oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Bu oyuncuları keşfetmek ve yetiştirmek de Türk kulüplerinin görevi" ifadelerini kullandı.

"Rezan Çorlu'yu Roma en iyi şekilde değerlendirecektir"

Dündar Keşaplı, tecrübeli futbol adamına, kadrosundaki tek Türk'ün Cengiz olmadığını, Roma alt yapısında oynayan Türk asıllı Danimarka vatandaşı Rezan Çorlu'nun da bulunduğunu hatırlattı.

Monchi, "Rezan'ı Danimarka Ligi'nden aldık. Kendisi yetenekli ve başarılı bir oyuncu. İlerleyen dönemlerde Roma için önemli görevler üstlenebilir. Şu anda genç takımla çalışıyor. Yaz hazırlık doneminde Rezan Çorlu hakkında verilecek karar, onun kariyeri açısından son derece önemli. Bu nedenle şu anda yoğun tempo da çalışmalarını sürdürüyor. Roma onu en iyi şekilde değerlendirilecek" diye konuştu.

"Genç yetenekleri keşfetmek oldukça zor bir iş"

"Transfer sihirbazı lakabını kazandığı (ucuz al-pahalı sat) çok emek gerektiriyor mu?" sorusuna Monchi, "Yaptığım bu çalışmalar gerçekten büyük emek gerektiriyor. Çünkü futbolcu gözlemlemek oldukça zahmetli bir iş. Genç yetenekleri keşfetmek için gözlemci ile antrenör yakın bir işbirliğinde çalışması gerekiyor. Saatlerce ekran karşısında oyuncuları izliyoruz. Beğendiğiniz futbolcuları çıplak gözle yeniden izlememiz gerekiyor. Yani kısacası başarılı olmak için aralıksız ve yoğun bir tempo da çalışmak zorundayız" yanıtını verdi.

Monchi, Türkiye'deki genç yeteneklere de mesaj göndermeyi ihmal etmedi:

"Biz her zaman yetenekli oyuncuları yakından takip ediyoruz. Bunu türkiye'de de yapıyoruz. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. takip ettiğimiz oyuncular hakkında isim vermem doğru değil. Çünkü isim verdiğimiz taktirde medya da bu isimler yer almaya başlıyor."

Roma, Talisca'nın peşinde mi?

Monchi, Roma'nın Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği yönünde basında çıkan haberlere de açıklık getirerek, "Roma her zaman önemli oyuncuları takip eder. Fakat bu demek değil ki bu oyuncuyu alacak. Bu haberler medya da çıktı. Talisca, beğendiğim başrılı bir oyuncu. Fakat Roma olarak oyuncunun transferi ile ilgili herhangi bir girişimde bulunmadık" dedi.

"Arda, Barcelona'da gerekli desteği göremedi"

Roma'dan önce Sevilla'da görev yapan Monchi, Arda Turan'ın Barcelona dönemini de değerlendirdi.

Monchı, "Arda Turan kesinlikle çok çok iyi bir oyuncu. Fakat Arda, Barcelona'da istediği ortamı bulamadı. Barcelona'da gerekli desteği göremedi. Sonuçta futbolcular ayni zamanda bir insan. Bazen güvene ihtiyaç duyuyor, desteğe ihtiyaç duyuyor. Fakat şunu söylemem gerekiyor ki, Arda'nın İspanya'da çok başarılı performans sergilediği zamanlarda oldu" şeklinde konuştu.

Monchi, Türk kulüplerine de tavsiyelerde bulundu

Yüksek miktarda borcu olan Türk kulüplerine de tavsiyelerde bulunan Monchi, "Türk kulüpleri genç yeteneklere yatırım yapmalı. Ayrıca başarılı oyuncuları genç yaşta transfer ederek değer kazandırmalı. Ardından değerini bulan oyuncuları başka kulüplere satarak gelirlerini arttırmalı" dedi.