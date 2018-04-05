Monchi'den Cengiz açıklaması – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Monchi'den Cengiz açıklaması

    Monchi'den Cengiz açıklaması

    İtalyan ekibi Roma’nın Sportif Direktörü Monchi, ’in Roma'ya transferi ile ilgili olarak, "Cengiz Ünder’i menajer ’nun önerisi üzerine harekete geçerek izlemeye aldık" dedi.

    Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Roma'da , açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu hakkında konuşan Monchi, "Cengiz yetenekli ve kaliteli. Adapte olması için zamana ihtiyaç olduğunu iyi biliyoruz. Teknik Direktör Di Francesco onu motive ederek kazanmasında önemli rol oynadı. Bu konuda kendisi çok başarılı olmuştur. Yavaş yavaş bu duruma gelerek başarılı oldu. Cengiz Ünder çok daha başarılı olacaktır. Bu konuda kendisine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bayram Tutumlu: "Bir numaralı Monchi eşittir Bayram Tutumlu"
    Barcelona maçı öncesi Monchi ile bir araya gelerek kendisiyle sohbet eden menajer ise, "Monchi'yi 1993 senesinde tanıdım. Sevilla'da yedek kaleciydi ve o sene Sevilla'yı 'ye getirmiştim. Maradonalı Sevilla o dönem de oynuyordu ve 'a karşı oynamıştı. O dönem bir devre kendisi de oynamıştı. İşte o dönemden başlayan bir arkadaşlığımız var ve bu arkadaşlık karşılıklı güven içinde sürmektedir. O bana güvendi ve ben de menajerlik kariyerimde her zaman dünyanın bir numaralı isimleri ile çalıştım. Maradona ve benzeri birçok isim daha. Bu işin bir numarası Monchi. Bu da şu demektir. Bir numaralı Monchi eşittir Bayram Tutumlu" açıklamasını yaptı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:59
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