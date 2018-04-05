Monchi'den Cengiz açıklaması
İtalyan ekibi Roma’nın Sportif Direktörü Monchi, Cengiz Ünder’in Roma'ya transferi ile ilgili olarak, "Cengiz Ünder’i menajer Bayram Tutumlu’nun önerisi üzerine harekete geçerek izlemeye aldık" dedi.
Bayram Tutumlu: "Bir numaralı Monchi eşittir Bayram Tutumlu"
Barcelona maçı öncesi Monchi ile bir araya gelerek kendisiyle sohbet eden menajer Bayram Tutumlu ise, "Monchi'yi 1993 senesinde tanıdım. Sevilla'da yedek kaleciydi ve o sene Sevilla'yı Türkiye'ye getirmiştim. Maradonalı Sevilla o dönem Diego Simeone de oynuyordu ve Galatasaray'a karşı oynamıştı. O dönem bir devre kendisi de oynamıştı. İşte o dönemden başlayan bir arkadaşlığımız var ve bu arkadaşlık karşılıklı güven içinde sürmektedir. O bana güvendi ve ben de menajerlik kariyerimde her zaman dünyanın bir numaralı isimleri ile çalıştım. Maradona ve benzeri birçok isim daha. Bu işin bir numarası Monchi. Bu da şu demektir. Bir numaralı Monchi eşittir Bayram Tutumlu" açıklamasını yaptı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:59
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 17
Yorum
Kartal NE gerek var bu işlere şu zamanda
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 9
Yorum
aynalı tahir uyurken bırakıyormudur acaba o kalemi elinden.Görende hoca sanacak
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 17
Yorum
veysel galatasaray maçı öncesi gomis iyi gölcü takımımda görmek isteri derseniz çokmu tartışmamız lazım
Monchi'den Cengiz açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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