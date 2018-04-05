Erkan Zengin'den eski takımına sert tepki! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'den eski takımına sert tepki!

    Erkan Zengin'den eski takımına sert tepki!

    1. Ligi ekiplerinden Hammbarby'e olan , eski kulübü 'a sitem etti.

    Tecrübeli futbolcu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı; "Transferin son gününe kadar 'de herhangi bir külübe gitmeme izin vermeyip sezonu kapanmasıyla yurt dışında anlaştığım kulübümde futbol oynamama izin vermeyen ve her türlü zorluğu çıkaran Kulübü yönetimine teşekkür ediyorum."

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:55
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