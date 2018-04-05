Erkan Zengin'den eski takımına sert tepki!
İsveç 1. Ligi ekiplerinden Hammbarby'e transfer olan Erkan Zengin, eski kulübü Eskişehirspor'a sitem etti.
Tecrübeli futbolcu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı; "Transferin son gününe kadar Türkiye'de herhangi bir külübe gitmeme izin vermeyip transfer sezonu kapanmasıyla yurt dışında anlaştığım kulübümde futbol oynamama izin vermeyen ve her türlü zorluğu çıkaran Eskişehirspor Kulübü yönetimine teşekkür ediyorum."
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:55
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Toplam 17
Yorum
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Toplam 9
Yorum
aynalı tahir uyurken bırakıyormudur acaba o kalemi elinden.Görende hoca sanacak
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Toplam 17
Yorum
veysel galatasaray maçı öncesi gomis iyi gölcü takımımda görmek isteri derseniz çokmu tartışmamız lazım
Erkan Zengin'den eski takımına sert tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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