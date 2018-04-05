Birlik’ten EURO 2024’e tam destek – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Birlik’ten 2024’e

    Birlik’ten EURO 2024’e tam destek

    heyeti, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında 2024 için sunum yaptı. Birlik’ten çıktı

    TFF heyeti, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında 'nin Euro 2024 adaylığı ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Fikret Orman başkanlığındaki toplantıya 1. Başkanvekili ve Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile 2024 Tanıtım Elçisi Barış Telli katıldı. Başkan Orman ve üyeler adaylık sloganı "Birlikte Paylaşalım- Share Together" yazılı atkılarla tam desteklerini deklare ettiler.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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