Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba? – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?

    Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?

    Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus'a müthiş bir gol attı. İşte o gol için gelen tweetler...

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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