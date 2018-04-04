Maçta skandal olay! Rakibinin kulağını kopardı... – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    skandal olay! Rakibinin kulağını kopardı...

    <a href="/index/macta?id=38302f30-626d-4def-b963-d8d51460fea6" class="" rel="tag">Maçta</a> skandal olay! Rakibinin kulağını kopardı...

    Çin'de oynanan bir amatör lig karşılaşmasında yeşil sahalarda görmeye alışık olmadığımız bir olay yaşandı.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:09
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