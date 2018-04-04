"FIFA Dünya Kupası" Kolombiya'da sergileniyor

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da düzenlenen törende, eski Fransız futbolcu David Trezequet, FIFA'nın resmi sponsorlarından Coca Cola şirketinin organizasyonuyla getirilen kupayı Devlet Başkanı Santos'a takdim etti.

Törende yaptığı konuşmada, Kolombiya ulusal futbol takımının Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz'da gerçekleştirilecek organizasyonda yapacağı maçların ülkesini birleştireceğini belirten Santos, sağladıkları bu katkıdan ötürü milli futbolculara müteşekkir olduğunu söyledi.

Sporun toplumları olumlu yönde değiştirdiğine değinen Santos, Coca Cola firmasına da Dünya Kupası'na verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Coca Cola'nın bölgedeki yöneticilerinden Roberto Mercade ise Bogota'nın, kupanın sergilendiği 45'inci kent olduğunu aktardı. Mercade, bu organizasyonla Kolombiyalıların kupayı görme imkanına sahip olacağını dile getirdi.

Kolombiya, FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Japonya, Polonya ve Senegal ile karşılaşacak.