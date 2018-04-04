"FIFA Dünya Kupası" Kolombiya'da sergileniyor – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    " " 'da sergileniyor

    "FIFA Dünya Kupası" Kolombiya'da sergileniyor

    " Turu" organizasyonu kapsamında 'ya getirilen Dünya Kupası, Devlet Başkanı 'a sunuldu.

    Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da düzenlenen törende, eski Fransız futbolcu David Trezequet, 'nın resmi sponsorlarından Coca Cola şirketinin organizasyonuyla getirilen kupayı Devlet Başkanı Santos'a takdim etti.

    Törende yaptığı konuşmada, ulusal futbol takımının 'da 14 Haziran-15 Temmuz'da gerçekleştirilecek organizasyonda yapacağı maçların ülkesini birleştireceğini belirten Santos, sağladıkları bu katkıdan ötürü milli futbolculara müteşekkir olduğunu söyledi.

    Sporun toplumları olumlu yönde değiştirdiğine değinen Santos, Coca Cola firmasına da 'na verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

    Coca Cola'nın bölgedeki yöneticilerinden Roberto Mercade ise Bogota'nın, kupanın sergilendiği 45'inci kent olduğunu aktardı. Mercade, bu organizasyonla Kolombiyalıların kupayı görme imkanına sahip olacağını dile getirdi.

    Kolombiya, FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda , Polonya ve Senegal ile karşılaşacak.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:43
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