Hollanda'yı sallayan 14 yaşındaki Türk: Naci! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    'yı sallayan 14 yaşındaki Türk: Naci!

    Hollanda'yı sallayan 14 yaşındaki Türk: Naci!

    Ajax'ın altyapısında yetişen 14 yaşındaki , finalinde attığı iki golle takımını şampiyonluğa taşırken sergilediği performansla 'da adından söz ettirmeyi başardı.

    Ajax'ın altyapısında forma giyen 14 yaşındaki , dünyanın en büyük kulüplerinin katıldığı '' finalinde attığı gollerle dikkat çekti.

    Ajax'ın her sene düzenlediği ve büyük takımların altyapılarının katıldığı 'Future Cup' turnuvasının finalinde Ajax, 'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Ajax'ın gollerini 14 yaşındaki Naci Ünüvar atarken, Türk asıllık genç futbolcu kendisinden büyük futbolcular arasında sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

    Aynı zamanda turnuvanın gol kralı olan ve 10 numara pozisyonunda oynayan Ünüvar, geleceğine dair açıklamalarda da bulundu.

    Ajax'ın takımında forma giyen Ünüvar, "U16 ve U17 takımlarında da forma giymeye başladım. Örnek aldığım iki futbolcu var. Biri Ronaldo, diğeri Ajax'taki Donny van de Beek" ifadelerini kullandı.

    Ajax formasıyla A takıma çıkma hayali olduğunu ifade eden genç yıldız adayı, "Çok sıkı çalışarak A takıma çıkmak istiyorum. Umarım 17 yaşındayken Amsterdam Arena'da Ajax formasıyla mücadele ederim" dedi.

    2003 doğumlu olan Naci Ünüvar, 8 yaşından itibaren Ajax altyapısında forma giyiyor. Ünivar, U15 formasını da 6 kez giyme başarısı gösterdi.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:33
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