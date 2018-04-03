Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 22:01
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UEFA'dan G.Saray paylaşımı
Toplam 1
Yorum
gs taraftarı anlayamazsınız =)))
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Matador'dan müthiş dönüş
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Ne dönüşü ? geldiğinden beri bir şeyler yapmaya çalıştı, bizdeki orta saha arkasında olsa - en az- 25 golü var, seneye mutlaka kalmalı
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"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... 3 HAFTA SONRA GALATASARAY SAMPIYONLUK TURUNU ATTIKDAN SONRA FB.NIN RUYASIDA SON BULACAK.GERCEKLERLEN YUZ YUZE GELECEK.
Cruyff, Beckham, Maradona... Listede tek Türk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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