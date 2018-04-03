Casillas 1000. maçına çıktı
Dünya futbolunun sembol kalecilerinden Iker Casillas, Porto'nun ligde Belenenses'e 2-0 yenildiği müsabakada 1000. kez sahaya çıktı.
Porto Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 12 Eylül 1999'da ilk kez Real Madrid formasıyla Athletic Bilbao'ya karşı oynayan İspanyol kalecinin, Porto ile 1000. kez Belenenses maçında forma giydiği bildirildi.
Kariyerinde sadece Real Madrid ve Porto formaları giyen 36 yaşındaki kaleci, İspanya Milli Takımı ile bir Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı.
Öte yandan, Portekiz Premier Lig'in 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Porto, deplasmanda Belenenses'e 2-0 mağlup oldu.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:44
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
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Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
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bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
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Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
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