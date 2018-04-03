Casillas 1000. maçına çıktı – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Casillas 1000. maçına çıktı

    Casillas 1000. maçına çıktı

    Dünya futbolunun sembol kalecilerinden , Porto'nun ligde Belenenses'e 2-0 yenildiği müsabakada 1000. kez sahaya çıktı.

    Dünya futbolunun sembol kalecilerinden , Porto'nun ligde Belenenses'e 2-0 yenildiği müsabakada 1000. kez sahaya çıktı.

    Porto Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 12 Eylül 1999'da ilk kez formasıyla 'ya karşı oynayan İspanyol kalecinin, Porto ile 1000. kez Belenenses maçında forma giydiği bildirildi.

    Kariyerinde sadece ve Porto formaları giyen 36 yaşındaki kaleci, İspanya ile bir , 2 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı.

    Öte yandan, Portekiz 'in 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Porto, deplasmanda Belenenses'e 2-0 mağlup oldu.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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