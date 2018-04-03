Bülent Uygun üzüldü – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    üzüldü

    <a href="/index/bulent-uygun?id=7d85e8a9-77bd-4bdb-8e7f-ba8b98ae612e" class="" rel="tag">Bülent Uygun</a> üzüldü

    'un teknik direktörlüğünü yaptığı El-Gharafa, Asya Şampiyonlar Ligi maçında 'ya 3-2 yenildi

    'un teknik direktörlüğünü yaptığı 'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi 'ya 3-2 mağlup oldu.

    Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. hafta maçında El-Gharafa, 'yı konuk etti.

    Karşılaşmanın 14. dakikasında Romarinho'nun attığı golle 1-0 yenik duruma düşen El-Gharafa, 28. dakikada Ahmed Alaaeldin ve 44. dakikada Diogo Amado'nun kaydettiği gollerle 2-1 öne geçti. Al Jazira'dan 70 ve 90. dakikalarda Ali Mabkhout'un attığı gollere engel olamayan ev sahibi ekip, müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.

    El-Gharafa forması giyen 'ın Hollandalı eski futbolcusu , mücadelede 75 dakika sahada kaldı.

    Bu sonuçla, Al Jazira puanını 8'e çıkarırken, El-Gharafa 5 puanla 3. sırada yer aldı.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:13
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