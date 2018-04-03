Bülent Uygun üzüldü
Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı El-Gharafa, Asya Şampiyonlar Ligi maçında Al Jazira'ya 3-2 yenildi
Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'ya 3-2 mağlup oldu.
Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. hafta maçında El-Gharafa, Al Jazira'yı konuk etti.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Romarinho'nun attığı golle 1-0 yenik duruma düşen El-Gharafa, 28. dakikada Ahmed Alaaeldin ve 44. dakikada Diogo Amado'nun kaydettiği gollerle 2-1 öne geçti. Al Jazira'dan 70 ve 90. dakikalarda Ali Mabkhout'un attığı gollere engel olamayan ev sahibi ekip, müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.
El-Gharafa forması giyen Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder, mücadelede 75 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla, Al Jazira puanını 8'e çıkarırken, El-Gharafa 5 puanla 3. sırada yer aldı.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 21:13
-
UEFA'dan G.Saray paylaşımı
Toplam 1
Yorum
gs taraftarı anlayamazsınız =)))
-
Matador'dan müthiş dönüş
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Ne dönüşü ? geldiğinden beri bir şeyler yapmaya çalıştı, bizdeki orta saha arkasında olsa - en az- 25 golü var, seneye mutlaka kalmalı
-
"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... 3 HAFTA SONRA GALATASARAY SAMPIYONLUK TURUNU ATTIKDAN SONRA FB.NIN RUYASIDA SON BULACAK.GERCEKLERLEN YUZ YUZE GELECEK.
Bülent Uygun üzüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.