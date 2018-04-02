Türkiye'ye gelmesi beklenen yıldızlar!
Liglerin sonu yaklaşırken transfer sezonunun heyecanı bizi bekliyor. Takımlarını güçlendirmek isteyen kulüpler ise arayışa şimdiden başladı. İşte şimdiye kadar transferi gündeme gelen isimler...
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:52
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Boris Rapaic, babasının izinde
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Boris veya genç Borislerin işi çok zor.Çünkü yetenek yok edici,onlara şans ve yer vermeyen,körelten dev gibi bir engellei var.İşleri çok zor
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Trabzonspor düşüşte
Toplam 2
Yorum
AK OKADAR BASİTLESTİLERKİ BUNLAR IÇİN KONUSMAYA GEREK BİLE YOK YAZIK OLDU
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Trabzonspor düşüşte
Toplam 2
Yorum
AK YÖNETİM YOK KENDI HALINDE BIR TAKIM GINE IYI OYNUYORLAR 5 YEMEDILER
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