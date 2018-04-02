İzmir ‘Paşa’sı Veysel
Kasımpaşa deplasmanda Göztepe’yi Veysel Sarı ve Trezeguet’nin golleriyle mağlup etti. Kalede Ramazan devleşti
TEK KALE OLDU
MaçIn ikinci yarısı adeta tek kale oynandı. Poko direğe takıldı. Demba Ba, Halil, Castro da Kasımpaşa kalecisi Ramazan'ı aşamadı. 90. dakikada Paşa kontratak yakaladı. Trezeguet karşı karşıya skoru belirledi: 0-2.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
-
Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
-
Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
-
Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
İzmir ‘Paşa’sı Veysel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.