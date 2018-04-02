İzmir ‘Paşa’sı Veysel – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    ‘Paşa’sı Veysel

    İzmir ‘Paşa’sı Veysel

    deplasmanda ’yi ve Trezeguet’nin golleriyle mağlup etti. Kalede Ramazan devleşti

    'de evinde 6 maçtır kaybetmeyen , 'ya boyun eğdi. 15'te Kasımpaşa Veigneau ile mutlak bir gol kaçırdı. 24'te Göztepe savunmasının bir anlık hatasında topu göğsünde çok iyi yumuşatıp fileleri havalandırdı: 0-1. Dakikalar 45'i gösterirken topu kontrol edip golünü attı, hakem Göçek faul gerekçesiyle iptal etti

    TEK KALE OLDU
    MaçIn ikinci yarısı adeta tek kale oynandı. Poko direğe takıldı. Demba Ba, Halil, Castro da Kasımpaşa kalecisi Ramazan'ı aşamadı. 90. dakikada Paşa kontratak yakaladı. Trezeguet karşı karşıya skoru belirledi: 0-2.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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