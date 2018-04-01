Nisan ayında futbol şöleni! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Nisan ayında şöleni!

    Nisan ayında futbol şöleni!

    Nisan ayında futbol severleri kelimenin tam anlamıyla bir şölen bekliyor. Kaçırmamanız gereken birbirinden güzel maçlar var. İşte Nisan ayında bizi bekleyen güzel maçlar...

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:36
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