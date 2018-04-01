Cumhurbaşkanı Erdoğan ve futbolculardan Afrin'e destek – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    ve futbolculardan Afrin'e destek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve futbolculardan Afrin'e destek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor ve sanat dünyasını yanına alarak Afrin'e ziyarette bulundu. Erdoğan, Afrin ziyaretinde kamıflaj kıyafeti de giydi. İşte Afrin'e giden ünlü isimler...

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:34
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