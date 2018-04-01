Cumhurbaşkanı Erdoğan ve futbolculardan Afrin'e destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor ve sanat dünyasını yanına alarak Afrin'e ziyarette bulundu. Erdoğan, Afrin ziyaretinde kamıflaj kıyafeti de giydi. İşte Afrin'e giden ünlü isimler...
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:34
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
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gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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