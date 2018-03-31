Ibrahimovic'ten taraftara mesaj: "Aslan aç"
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, kendisini aç bir aslana benzetti.
ABD basınına konuşan 36 yaşındaki futbolcu, yeni takımına kazanmak için geldiğini belirterek, "Sonunda buradayım. Heyecanlıyım, oynamak için sabırsızlanıyorum. Aslan aç." diye konuştu.
Sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini hatırlatan Ibrahimovic, çim kokusunu ve futbol topunu özlediğini söyledi.
İsveçli yıldız oyuncu yaşıyla ilgili bir soruya, "Kendimi genç hissediyorum. Daha önce de söylediğim gibi Benjamin Button gibi hissediyorum. Yaşlı doğdum, genç öleceğim. Benim yaşım için endişelenmeyin." yanıtını verdi.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:16
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F.Bahçe Başkanı Yıldırım'dan tarihi açıklama: Onurla ve gururla adayım
Toplam 7
Yorum
Recep Duymaç Sn.Aziz Başkan aday olabilirsiniz ama Sn.Ali Koç Başkan adayı diye kulüp bölünmüyor inşallahda kazanır FBmizin gençlere ihtiyacıvarunutmayın
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Menajerlere servet ödedi
Toplam 2
Yorum
celal malıye malı suclar savcılık goreve sadece pepe nın menajerıne 1 mılyon eur odeyen bunuda dıle getıren bjk nasıl 75000 eur oder goste
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Varsa yoksa Avrupa
Toplam 1
Yorum
minto türkiye liginde ne yaptınız da avrupada napacaksınız
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