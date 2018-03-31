‘İbra’ krallar gibi karşılandı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    ‘İbra’ krallar gibi karşılandı

    ‘İbra’ krallar gibi karşılandı
    Galaxy'ye transfer olan Zlatan İbrahimovic, ABD'de taraftarlar tarafından görkemli şekilde karşılandı. Havaalanına akın eden Galaxy taraftarları, İsveçli golcü için uzun süre tezahürat yaptı. Oldukça mutlu olduğu görülen 36 yaşındaki Zlatan, hayranlarına bol bol forma imzalayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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