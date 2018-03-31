Gökdeniz vedaya hazırlanıyor – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Gökdeniz vedaya hazırlanıyor

    Gökdeniz vedaya hazırlanıyor

    10 yıldır forması giyen ve kulübün efsaneleri arasına giren 38 yaşındaki futbolcu , aktif yaşantısına son vermeye hazırlanıyor.

    'da forması giyen , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel kariyerine nokta koymaya hazırlandığı mesajını verdi.

    38 yaşındaki futbolcu, "Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum" notunu yazdığı bir fotoğrafını paylaştı.

    Rus medyası, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda kariyerine nokta koymayı planladığını duyurdu. 'da liglerin tamamlanmasına ise 8 maç kaldı.

    'dan ayrıldıktan sonra Rusya'nın yolunu tutan , iki lig şampiyonluğu bir de Rusya Kupası zaferi yaşadı.

    Bir süredir teknik direktörlük için çalışmalarını sürdüren Gökdeniz Karadeniz'in, futbolu bıraktıktan sonra 'da görev alabileceği de belirtildi.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:38
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