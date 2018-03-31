Gökdeniz vedaya hazırlanıyor

Rusya'da Rubin Kazan forması giyen Gökdeniz Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel kariyerine nokta koymaya hazırlandığı mesajını verdi.

38 yaşındaki futbolcu, "Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum" notunu yazdığı bir fotoğrafını paylaştı.

Rus medyası, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda kariyerine nokta koymayı planladığını duyurdu. Rusya'da liglerin tamamlanmasına ise 8 maç kaldı.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Rusya'nın yolunu tutan Gökdeniz Karadeniz, iki lig şampiyonluğu bir de Rusya Kupası zaferi yaşadı.

Bir süredir teknik direktörlük için çalışmalarını sürdüren Gökdeniz Karadeniz'in, futbolu bıraktıktan sonra Rubin Kazan'da görev alabileceği de belirtildi.



