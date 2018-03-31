Gökdeniz vedaya hazırlanıyor
10 yıldır Rubin Kazan forması giyen ve kulübün efsaneleri arasına giren 38 yaşındaki futbolcu Gökdeniz Karadeniz, aktif futbol yaşantısına son vermeye hazırlanıyor.
Rusya'da Rubin Kazan forması giyen Gökdeniz Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel kariyerine nokta koymaya hazırlandığı mesajını verdi.
38 yaşındaki futbolcu, "Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum" notunu yazdığı bir fotoğrafını paylaştı.
Rus medyası, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda kariyerine nokta koymayı planladığını duyurdu. Rusya'da liglerin tamamlanmasına ise 8 maç kaldı.
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Rusya'nın yolunu tutan Gökdeniz Karadeniz, iki lig şampiyonluğu bir de Rusya Kupası zaferi yaşadı.
Bir süredir teknik direktörlük için çalışmalarını sürdüren Gökdeniz Karadeniz'in, futbolu bıraktıktan sonra Rubin Kazan'da görev alabileceği de belirtildi.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:38
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Futbolcu Kartları
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Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
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