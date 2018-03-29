Tevez hapishanede sakatlandı
Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors’ta forma giyen Arjantinli yıldız golcü Carlos Tevez, ziyaret amaçlı gittiği hapishanede sakatlandı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:31
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Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"
Toplam 9
Yorum
Erkan Trabzonspor için şuandaki en doğru başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'dur.Usta da fena değildi ama klup yönetmek hastane yönetmekten farklıdır.
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Okay, G.Saray maçına yetişecek mi? Çalımbay açıkladı!
Toplam 2
Yorum
Gslı Anlaşıldı Okayda yok..
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Adou sürprizi!
Toplam 4
Yorum
Hamdi Güneş Gelecek için sürekli gençlere yatırım yapılmalı.Alt yapılara en az A lar kadar önem verilmeli..Asıl önemlisi de onları çalıştıran teknikekip
Tevez hapishanede sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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