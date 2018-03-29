Tevez hapishanede sakatlandı – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Tevez hapishanede sakatlandı

    Tevez hapishanede sakatlandı

    Arjantin Ligi ekiplerinden ’ta forma giyen Arjantinli yıldız golcü , ziyaret amaçlı gittiği hapishanede sakatlandı.

    Avrupa'da , Manchester United ve Juventus gibi kulüplerde forma giymiş olan golcü futbolcu , bu kez de yeşil saha dışında sakatlandı. Başarılı futbolcu, silahlı soygun suçundan 16 yıl hapse çarptırılan kardeşini ziyaret etmek için gittiği cezaevinde mahkumlarla maç yaptı. 20 dakika süren mücadelede Arjantinli yıldız sakatlık geçirirken, yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:31
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