Dünya Kupası krizde – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    krizde

    <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a> krizde

    İngiltere'de eski Rus ajan ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayının ardından İzlanda 'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 'nın boykot edileceği duyuruldu.

    İngiltere'de eski Rus ajan ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayının ardından İzlanda 'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 'nın boykot edileceği duyuruldu. Polonya da açık bir şekilde boykot kararını duyururken, Avustralya, Danimarka, İsveç ve Japonya 'nı boykot etme konusunu istişare ettiklerini bildirmişti. Organizasyon öncesi yaşanan bu krizin aşılması için yetkililerin görüştüğü ifade edildi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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