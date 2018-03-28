Dünya Kupası krizde
İngiltere'de eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayının ardından İzlanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'nın boykot edileceği duyuruldu.
İngiltere'de eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayının ardından İzlanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'nın boykot edileceği duyuruldu. Polonya da açık bir şekilde boykot kararını duyururken, Avustralya, Danimarka, İsveç ve Japonya Dünya Kupası'nı boykot etme konusunu istişare ettiklerini bildirmişti. Organizasyon öncesi yaşanan bu krizin aşılması için yetkililerin görüştüğü ifade edildi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:53
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