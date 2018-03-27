2011- 2015 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan tecrübeli futbolcu Engin Baytar, yine ceza aldı. Kariyerini Bölgesel Amatör Lig 6. Grup ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor'da sürdüren Engin Baytar'a sportmenliğe aykırılık ve hakeme sözlü hakaret sebebiyle 6 maçtan men cezası verildi.

Fatih Terim döneminde Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Engin Baytar, 2012 yılında Türkiye Kupası Finali'nde Cüneyt Çakır'a gösterdiği tepki nedeniyle 11 maç ceza almıştı ve eski performansını bir türlü yakalayamamıştı.

Yaşadığı düşüşün ardından Galatasaray'dan ayrılan Engin, Çaykur Rizespor, Karşıyaka, İstanbulspor ve Erzurumspor formaları giymişti.