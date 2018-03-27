Yine olay yine Engin Baytar!
Engin Baytar yine ceza aldı! Kariyerini BAL ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor'da sürdüren Engin Baytar, sportmenliğe aykırılık ve hakeme sözlü hakareti nedeniyle 6 maç men cezası aldı.
2011- 2015 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan tecrübeli futbolcu Engin Baytar, yine ceza aldı. Kariyerini Bölgesel Amatör Lig 6. Grup ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor'da sürdüren Engin Baytar'a sportmenliğe aykırılık ve hakeme sözlü hakaret sebebiyle 6 maçtan men cezası verildi.
Fatih Terim döneminde Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Engin Baytar, 2012 yılında Türkiye Kupası Finali'nde Cüneyt Çakır'a gösterdiği tepki nedeniyle 11 maç ceza almıştı ve eski performansını bir türlü yakalayamamıştı.
Yaşadığı düşüşün ardından Galatasaray'dan ayrılan Engin, Çaykur Rizespor, Karşıyaka, İstanbulspor ve Erzurumspor formaları giymişti.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:43
-
Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 2
Yorum
rte defansif denedin kaybettin atak oyun dene kazanırsın valbuena,guilano,ekici serbest oynat bak en az 3 gol 3 puan garanti.hücum pres.
-
Cimbom'a kelepir yetenek!
Toplam 2
Yorum
ÇÖP Bu adamda iş yok. Videolarda futbolcuların en iyi hallerini gösterirler ama videoda bile çöp. Bunu alana kadar Neilton var. Onu izleyin hele
-
Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Sampiyonluk Basaksehir'de gitti... Besiktas taraftari olarak tek umudumuz 2ci bitirip samp liginde play offlara katilmak.
Yine olay yine Engin Baytar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.