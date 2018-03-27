Yine olay yine Engin Baytar! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Yine olay yine !

    Yine olay yine <a href="/index/engin-baytar?id=e9dc4b71-56c6-4ecc-ae36-d48d4474a1f0" class="" rel="tag">Engin Baytar</a>!

    yine ceza aldı! Kariyerini BAL ekiplerinden Karadeniz 'da sürdüren , sportmenliğe aykırılık ve hakeme sözlü hakareti nedeniyle 6 maç men cezası aldı.

    2011- 2015 yılları arasında 'da top koşturan tecrübeli futbolcu , yine ceza aldı. Kariyerini 6. Grup ekiplerinden Karadeniz 'da sürdüren 'a sportmenliğe aykırılık ve hakeme sözlü hakaret sebebiyle 6 maçtan men cezası verildi.

    döneminde 'a transfer olan ve gösterdiği performansla 'a kadar yükselen Engin Baytar, 2012 yılında Finali'nde 'a gösterdiği tepki nedeniyle 11 maç ceza almıştı ve eski performansını bir türlü yakalayamamıştı.

    Yaşadığı düşüşün ardından Galatasaray'dan ayrılan Engin, , Karşıyaka, İstanbulspor ve Erzurumspor formaları giymişti.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:43
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