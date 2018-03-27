U19 Millilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda!
U19 Milli Takımımız, 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'un 3. ve son maçında Bosna Hersek'i 2-1 yenen Türkiye, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Danimarka'nın Randers şehrindeki Vorup Stadı'nda yapılan karşılamada ay-yıldızlı ekibin gollerini 11. dakikada Güven Yalçın, 44. dakikada Muhayer Oktay kaydetti. Bosna Hersek'in tek golünü ise 34. dakikada Enio Zilic attı.
İlk maçta Avusturya'yı 2-0 yenen, ikinci karşılaşmasında da Danimarka ile 1-1 berabere kalan Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, puanını 7'ye çıkararak grubu lider tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, adını 16-29 Temmuz'da Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdırdı.
Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da statta takip etti. Kafkas, müsabaka sonrası 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik heyeti ile futbolcuları tebrik etti.
Danimarka'nın 5 puanla ikinci olduğu grubu, Avusturya 4 puanla 3. sırada tamamladı. Son sıradaki Bosna Hersek ise grup maçlarını puansız bitirdi.
Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5 sırada yer alacak ülkeler, 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
- 6. kez finallerde
Kendi yaş grubunda Avrupa'nın son 8'ine kalan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, tarihinde 6. kez Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek.
Her yıl düzenlenen ve 2002'den beri UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri adıyla gerçekleştirilen turnuvaya daha önce 2004, 2006, 2009, 2011 ve 2013 yıllarında katılan Türkiye, 2004'te final oynama başarısı gösterdi.
1981-2001 döneminde UEFA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri adıyla düzenlenen turnuvada ise 5 kez mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 1992 yılında şampiyonluğa ulaşırken, 1993 yılındaki şampiyonada finalde kaybetti.
Finallere yükselme başarısını bundan önce 2013'te elde eden 19 Yaş Altı Milli Takımı, 5 yıl aranın ardından Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 17:51
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sürekli yedek olan, bazen son 15-20 dk ve bazen hiç oynamayan bir futbolcudan ne bekliyorsunuz, herkes nöbetçi golcü semih değil ki
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"İnancımızla istediğimiz yere ulaşacağız"
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GS MAÇINDAN ÖNCE VERDİĞİN RÖPORTAJDA GSNİN ACİL PUANA İHTİYACI VAR MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL ANTALYADAN KALKIP NİYE İSTANBULA GELDİN PEKİ
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Sözleşmeye Arsenal engeli!
Toplam 2
Yorum
bjk Gereksiz bir adam, oynadığı futbol çok zayıf. Bir yandanda fenerle görüşüyor. İyisimi gitsin.
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