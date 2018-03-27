Geleceğin antrenörleri Tokat'ta yetişiyor!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından düzenlenen kursla geleceğin teknik adamları Tokat'ta yetiştiriliyor.
Kursa tamamen gençlerin katıldığını söyleyen Eğitimci Ömer Kaner, kursta çok sayıda BESYO mezunu öğrenci olduğunu dile getirdi. Kaner, "Türkiye'de bizim kurslarımızdan mezun olan Türk antrenörlerinin özellikle Süper Lig ve 1. Lig'de çoğunluğunu görebiliyorsunuz. Bizden yurt dışına de giden de oldu. Fatih Hoca gitti, ben Polonya'da çalıştım bir sene. Azerbaycan'da çalışan Rasim Hoca var... Ama şimdi bundan sonra, bu kurslardan sonra çok çok fazla hocamız yurt dışında çalışacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Kursiyerlerin aldıkları eğitim sonrasında edindikleri birikimleri, kendi öğrencilerine aktarması hedefleniyor. Kursa Tekirdağ'dan katılan kadın sporculardan Nezire Topçu da aldığı bu eğitim sonrasında bir futbol okulu açarak Türk futboluna yeni sporcular yetiştirmeyi istediğini söyledi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:04
-
Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 4
Yorum
Kartalım Beşiktaşlıyız Gençler Umudumuzu yitirmek bize yakışmaz. Son 8 maçın 5'i iç saha bunu unutmayın. Kayıpsız gideceğimize inanıyorum.com
-
Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 6
Yorum
KAYSERİLİ FENER HER AN 6 YİYEBİLİR O POTANSİYEL VAR.
-
Kocaman'dan tecrübeli isimlere görev
Toplam 1
Yorum
3.SINIF. VOLKAN ÖNCE KENDİNİ TOPARLASIN BU ADAM ASLAAAA LİDERRRRR DEĞİLLLLL.
Geleceğin antrenörleri Tokat'ta yetişiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.