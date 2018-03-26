Türk takımına da acımadı! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Türk takımına da acımadı!

    Türk takımına da acımadı!

    Real Madrid formasıyla Girona'ya karşı kariyerinin 50'nci hat-trick'ini yapan Cristiano Ronaldo, bugüne dek tam 33 takıma karşı hat-trick yaptı.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:32
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