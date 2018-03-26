Roma'dan Flaş açıklamalar! Talisca, Cengiz ve Çağlar... – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Roma'dan Flaş açıklamalar! , Cengiz ve Çağlar...

    Roma'dan Flaş açıklamalar! Talisca, Cengiz ve Çağlar...

    Roma Futbol Direktörü Monchi, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Roma'dan Flaş açıklamalar! Talisca, Cengiz ve Çağlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN