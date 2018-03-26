Monchi'den Flaş Cengiz, Talisca ve Çağlar açıklamaları!
Roma Futbol Direktörü Monchi, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
Cengiz Ünder hakkında:
Çok büyük kulüplerin ajandasında Cengiz Ünder var. Barcelona bunlardan biri.
Takip ettiği Türk oyuncular hakkında:
Türkiye'den önemli isimleri izliyoruz. Galatasaray'ın altyapısında isimlere bakıyoruz.
Çağlar Söyüncü hakkında:
Çağlar Söyüncü önemli bir oyuncu. Takip ettiğimiz bir oyuncu ve ne kadar yetenekli bir isim olduğunu biliyoruz. Gelişime açık, yetenekli bir oyuncu.
Anderson Talisca hakkında:
Talisca bizim takip ettiğimiz bir oyuncu. İlginç ve gelecek vaat eden bir oyuncu. Ama bugün itibariyle onunla ilgili bir karar vermiş değiliz.
Ayrıntılar geliyor...
(Ajansspor)
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:15
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması
Toplam 1
Yorum
Doctor Stad dolmuyacak taraftarı küstürdünüz
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