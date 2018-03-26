Monchi'den Flaş Cengiz, Talisca ve Çağlar açıklamaları!

Cengiz Ünder hakkında:

Çok büyük kulüplerin ajandasında Cengiz Ünder var. Barcelona bunlardan biri.

Takip ettiği Türk oyuncular hakkında:

Türkiye'den önemli isimleri izliyoruz. Galatasaray'ın altyapısında isimlere bakıyoruz.

Çağlar Söyüncü hakkında:

Çağlar Söyüncü önemli bir oyuncu. Takip ettiğimiz bir oyuncu ve ne kadar yetenekli bir isim olduğunu biliyoruz. Gelişime açık, yetenekli bir oyuncu.

Anderson Talisca hakkında:

Talisca bizim takip ettiğimiz bir oyuncu. İlginç ve gelecek vaat eden bir oyuncu. Ama bugün itibariyle onunla ilgili bir karar vermiş değiliz.

Ayrıntılar geliyor...

(Ajansspor)