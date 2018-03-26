Monchi'den Flaş Cengiz, Talisca ve Çağlar açıklamaları! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Monchi'den Flaş Cengiz, ve Çağlar açıklamaları!

    Monchi'den Flaş Cengiz, Talisca ve Çağlar açıklamaları!

    Roma Futbol Direktörü Monchi, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

    Cengiz Ünder hakkında:

    Çok büyük kulüplerin ajandasında var. bunlardan biri.

    Takip ettiği Türk oyuncular hakkında:

    'den önemli isimleri izliyoruz. 'ın altyapısında isimlere bakıyoruz.

    Çağlar Söyüncü hakkında:

    önemli bir oyuncu. Takip ettiğimiz bir oyuncu ve ne kadar yetenekli bir isim olduğunu biliyoruz. Gelişime açık, yetenekli bir oyuncu.

    Anderson Talisca hakkında:

    bizim takip ettiğimiz bir oyuncu. İlginç ve gelecek vaat eden bir oyuncu. Ama bugün itibariyle onunla ilgili bir karar vermiş değiliz.

    Ayrıntılar geliyor...

    (Ajansspor)

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:15
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