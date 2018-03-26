Bu isimler bedava! – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bu isimler bedava!

    Bu isimler bedava!

    Bosman Kuralları gereği bir futbolcunun sözleşmesinin bitimine 6 ay varsa, o futbolcu kulübünün isteği dışında istediği takımla anlaşabilir. İşte sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız isimler...

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bu isimler bedava! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN