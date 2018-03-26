Babel'li Hollanda Quaresma'lı Portekiz'i farklı geçti – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Babel'li Quaresma'lı 'i farklı geçti

    Babel'li Hollanda Quaresma'lı Portekiz'i farklı geçti

    'da düzenlenecek olan öncesinde ülkeler hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. 'de forma giyen yabancı oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada 'in formasını giydiği , Quaresma, Beto ve Neto'nun formasını giydiği 'i farklı mağlup etti.

    Stade de Genève'de oynanan karşılaşmada 'ya galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Depay, 32'nci dakikada ve 45+2'nci dakikada Virgil Van Dijik kaydetti.

    'de karşılaşmaya 11'de başlayan Quaresma 55'inci dakikada yerini Gelson Martins'e bırakırken, Fenerbahçeli savunma oyuncusu Neto, 46'ncı dakikada Rolando'nun yerine oyuna dahil oldu. 'nin file bekçesi Beto ise karşılaşmada forma giymedi. Hollanda'nın ikinci golünü kaydeden Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel 84'üncü dakikada yerini Steven Berghuis'a bıraktı.

    Portekiz'de Joao Cancelo 61'inci dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımı 10 kişi bıraktı.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Babel'li Hollanda Quaresma'lı Portekiz'i farklı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN