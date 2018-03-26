Aguero ülkesine dönme kararı aldı!
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero, kariyeri hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Arjantin Milli Takımı'nın kampında Fox Sports'a konuşan Sergio Agüero, Manchester City'den ayrılacağı tarihi açıkladı.
Golcü oyuncu, "Manchester City ile yaptığım sözleşme bitince (2020) Arjantin'e döneceğim ve Independiente'de oynayacağım" diye konuştu.
Arjantin Milli Takımı hakkında da konuşan Agüero, "Milli Takım'a borçlu olduğumu hissediyorum. Bu borcu ödeyebilmemin tek yolu da Dünya Kupası'nı kazanmak" dedi.
2003 - 2006 yılları arasında Independiente'de oynayan ve sonrasında Atletico Madrid ve Manchester City formaları giyen Agüero, bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı 37 maçta 30 gol attı ve 7 asist yaptı.
(goal.com)
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:15
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Darıca'nın şakası yok
Toplam 1
Yorum
Kadir Şampiyon Darıcamız olacak inşallah ama rekabet son haftalara kadar taşınacak gibi gözüküyor
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
Aguero ülkesine dönme kararı aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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