Aguero ülkesine dönme kararı aldı!

Arjantin Milli Takımı'nın kampında Fox Sports'a konuşan Sergio Agüero, Manchester City'den ayrılacağı tarihi açıkladı.

Golcü oyuncu, "Manchester City ile yaptığım sözleşme bitince (2020) Arjantin'e döneceğim ve Independiente'de oynayacağım" diye konuştu.



Arjantin Milli Takımı hakkında da konuşan Agüero, "Milli Takım'a borçlu olduğumu hissediyorum. Bu borcu ödeyebilmemin tek yolu da Dünya Kupası'nı kazanmak" dedi.

2003 - 2006 yılları arasında Independiente'de oynayan ve sonrasında Atletico Madrid ve Manchester City formaları giyen Agüero, bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı 37 maçta 30 gol attı ve 7 asist yaptı.

(goal.com)