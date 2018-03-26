Aguero ülkesine dönme kararı aldı! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Aguero ülkesine dönme kararı aldı!

    Aguero ülkesine dönme kararı aldı!

    'nin yıldız futbolcusu , kariyeri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

    Arjantin 'nın kampında Fox Sports'a konuşan , 'den ayrılacağı tarihi açıkladı.

    Golcü oyuncu, " ile yaptığım sözleşme bitince (2020) Arjantin'e döneceğim ve Independiente'de oynayacağım" diye konuştu.

    Arjantin hakkında da konuşan Agüero, "Milli Takım'a borçlu olduğumu hissediyorum. Bu borcu ödeyebilmemin tek yolu da 'nı kazanmak" dedi.

    2003 - 2006 yılları arasında Independiente'de oynayan ve sonrasında ve Manchester City formaları giyen Agüero, bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı 37 maçta 30 gol attı ve 7 asist yaptı.

    (goal.com)

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:15
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