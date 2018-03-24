UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 27 Mart Salı günü Karadağ ile Fransa arasında oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. Grup maçında düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Niksic şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:16
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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