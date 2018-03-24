UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    'dan 'e görev

    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    FIFA kokartlı Türk hakem , 27 Mart Salı günü Karadağ ile arasında oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. Grup maçında düdük çalacak.

    yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Niksic şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Uyarcan üstlenecek.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:16
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