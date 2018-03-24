Sesi Görenler galip
Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA B1 Grand Prix'deki ikinci maçında ev sahibi Japonya'yı 2-0 yendi.
Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA B1 Grand Prix'deki ikinci maçında ev sahibi Japonya'yı 2-0 yendi. Turkcell sponsorluğundaki Sesi Görenler Milli Takımı, Japonya'yı Hasan Şakay'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. TFF'den yapılan açıklamada Görme engelli futbolculardan oluşan milli takımın, bu galibiyetle grubunu 2. sırada bitirdiği ve yarın Rusya'yla üçüncülük maçına çıkacağı kaydedildi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Sesi Görenler galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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