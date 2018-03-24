Sesi Görenler galip – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Sesi Görenler galip

    Sesi Görenler galip

    Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA B1 'deki ikinci maçında ev sahibi 'yı 2-0 yendi.

    Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA B1 'deki ikinci maçında ev sahibi 'yı 2-0 yendi. Turkcell sponsorluğundaki Sesi Görenler Milli Takımı, 'yı Hasan Şakay'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. 'den yapılan açıklamada Görme engelli futbolculardan oluşan , bu galibiyetle grubunu 2. sırada bitirdiği ve yarın 'yla üçüncülük maçına çıkacağı kaydedildi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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