Quaresma ve Ronaldo'dan inanılmaz geri dönüş!
Hazırlık maçında Mısır'la karşılaşan Portekiz, geriye düştüğü maçı 2-1 çevirmeyi başardı.
56. dakikada Mohamed Salah'ın şık golüyle geriye düşen Portekiz'de sahneye Ronaldo-Quaresma ikilisi çıktı. 61. dakikada oyuna giren Quaresma'nın 90+2 ve 90+4'te Ronaldo'ya yaptığı iki asistle geri dönen Portekiz, maçı da 2-1 kazanmayı başardı.
Dk. 93: Mısır 1-0 Portekiz— Fotomaç (@fotomac) 23 Mart 2018
Dk. 96: Mısır 1-2 Portekiz
??Salah
????C.Ronaldo
??????R.Quaresma pic.twitter.com/TVAC0oiOXr
Öte yandan Portekiz Fenerbahçeli Luis Neto forma şansı bulamadı.
Portekiz, 2018 Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya, Das ve İran'la kozlarını paylaşacak.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Quaresma ve Ronaldo'dan inanılmaz geri dönüş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.