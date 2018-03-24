Ibrahimovic transferini böyle duyurdular! | VİDEO – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Ibrahimovic transferini böyle duyurdular! | VİDEO

    Ibrahimovic transferini böyle duyurdular! | VİDEO

    ’in yeni adresi ABD oldu. ekiplerinden ile sözleşmesini fesheden İsveçli yıldız, MLS’in iddialı takımlarından Galaxy ile anlaştı.

    Kulüp bu transferi, İsveçli yıldızın ", Zlatan'a hoşgeldiniz" sözleriyle duyurdu.

    Yeni kulübü Los ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak 'in, net 6 milyon dolar kazanacağı ifade ediliyor.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:04
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