Ibrahimovic transferini böyle duyurdular! | VİDEO
Zlatan İbrahimoviç’in yeni adresi ABD oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile sözleşmesini fesheden İsveçli yıldız, MLS’in iddialı takımlarından Los Angeles Galaxy ile anlaştı.
Kulüp bu transferi, İsveçli yıldızın "Los Angeles, Zlatan'a hoşgeldiniz" sözleriyle duyurdu.
Yeni kulübü Los Angeles Galaxy ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak Zlatan İbrahimoviç'in, net 6 milyon dolar kazanacağı ifade ediliyor.
Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic'in transferini böyle duyurdu. (via @LAGalaxy) pic.twitter.com/epcdvFG1PS— Fotomaç (@fotomac) 23 Mart 2018
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:04
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Ibrahimovic transferini böyle duyurdular! | VİDEO haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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