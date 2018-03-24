Arda sabretmedi – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Arda sabretmedi

    Arda sabretmedi
    efsanelerinden şimdilerde 'da 'da oynayan Xavi, Barcelona'da tutunamayan iki isim; ve 'la ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İspanyol yıldız, Barcelona'da oynamanın kolay olmadığını belirtti. Xavi, "Özgüvene bağlı olabilir. Arda'nın bence Barcelona'da başarılı olmak için zamana ihtiyacı vardı" dedi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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