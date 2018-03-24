Arda sabretmedi
Barcelona efsanelerinden şimdilerde Katar'da Al Sadd'da oynayan Xavi, Barcelona'da tutunamayan iki isim; Rüştü Reçber ve Arda Turan'la ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İspanyol yıldız, Barcelona'da oynamanın kolay olmadığını belirtti. Xavi, "Özgüvene bağlı olabilir. Arda'nın bence Barcelona'da başarılı olmak için zamana ihtiyacı vardı" dedi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Arda sabretmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.