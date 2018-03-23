Türk hakemler milli maçlarda görev yapacak – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Türk hakemler milli maçlarda görev yapacak

    Türk hakemler milli maçlarda görev yapacak

    kokartlı hakemler , ve ile yardımcıları, Antalya'da oynanacak özel milli maçlarda görev alacak.

    () internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, , Finlandiya ile Makedonya arasında bu akşam oynanacak hazırlık maçını yönetecek. 'da saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

    ise 26 Mart Pazartesi günü Finlandiya'nın Malta ile oynayacağı hazırlık maçında düdük çalacak. 'da saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. da dördüncü hakem olarak görev alacak.

    ile Makedonya arasında 27 Mart Salı günü Antalya Mardan Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak özel maçı da yönetecek. Özkahya'nın yardımcıları ise ve Kerem Ersoy olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise yapacak.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:27
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