Quaresma ve Ronaldo'dan inanılmaz geri dönüş! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ve Ronaldo'dan inanılmaz geri dönüş!

    Quaresma ve Ronaldo'dan inanılmaz geri dönüş!

    Hazırlık maçında 'la karşılaşan Portekiz, geriye düştüğü maçı 2-1 çevirmeyi başardı.

    56. dakikada Mohamed Salah'ın şık golüyle geriye düşen Portekiz'de sahneye Ronaldo- ikilisi çıktı. 61. dakikada oyuna giren Quaresma'nın 90+2 ve 90+4'te Ronaldo'ya yaptığı iki asistle geri dönen Portekiz, maçı da 2-1 kazanmayı başardı.

    Öte yandan Portekiz Fenerbahçeli Luis Neto forma şansı bulamadı.

    Portekiz, 2018 Dünya Kupası B Grubu'nda , Das ve 'la kozlarını paylaşacak.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:07
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