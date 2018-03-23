Quaresma ve Ronaldo'dan inanılmaz geri dönüş!

56. dakikada Mohamed Salah'ın şık golüyle geriye düşen Portekiz'de sahneye Ronaldo-Quaresma ikilisi çıktı. 61. dakikada oyuna giren Quaresma'nın 90+2 ve 90+4'te Ronaldo'ya yaptığı iki asistle geri dönen Portekiz, maçı da 2-1 kazanmayı başardı.

Öte yandan Portekiz Fenerbahçeli Luis Neto forma şansı bulamadı.

Portekiz, 2018 Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya, Das ve İran'la kozlarını paylaşacak.