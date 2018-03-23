Quaresma ve Ronaldo'dan inanılmaz geri dönüş!
Hazırlık maçında Mısır'la karşılaşan Portekiz, geriye düştüğü maçı 2-1 çevirmeyi başardı.
56. dakikada Mohamed Salah'ın şık golüyle geriye düşen Portekiz'de sahneye Ronaldo-Quaresma ikilisi çıktı. 61. dakikada oyuna giren Quaresma'nın 90+2 ve 90+4'te Ronaldo'ya yaptığı iki asistle geri dönen Portekiz, maçı da 2-1 kazanmayı başardı.
Dk. 93: Mısır 1-0 Portekiz— Fotomaç (@fotomac) 23 Mart 2018
Dk. 96: Mısır 1-2 Portekiz
??Salah
????C.Ronaldo
??????R.Quaresma pic.twitter.com/TVAC0oiOXr
Öte yandan Portekiz Fenerbahçeli Luis Neto forma şansı bulamadı.
Portekiz, 2018 Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya, Das ve İran'la kozlarını paylaşacak.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:07
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
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