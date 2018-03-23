KARAR ZAMANI – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    KARAR ZAMANI

    KARAR ZAMANI
    Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan 'in yıldızı Antoine Griezmann geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 'ndan önce kararını vereceğini ifade eden 27 yaşındaki forvet, "Bu kararımı kulübümle ve kız kardeşimle paylaştım. Eğer Atletico serüvenim biterse buna sevinmem çünkü orada mutluyum. Sezona karmaşık bir başlangıç yaptık ama Madrid'de kendimi iyi hissediyorum ve kulübü ileri götüreceğimizi biliyorum. Atletico ile şampiyonluk kazanmak istiyorum ve hala 'den öğreneceğim çok şey var" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:51
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