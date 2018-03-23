Efsane desteği
Arjantinli futbol efsanesi Maradona, vatandaşı Lionel Messi’nin kimseye bir şey ispatlamak zorunda olmadığını söyleyerek desteğini dile getirdi
Dünya futbolunun en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Diego Maradona, vatandaşı Lionel Messi'ye destek verdi. Arjantinli süper starın kimseye bir şey ispatlamak zorunda olmadığını dile getiren Maradona, "Messi'nin kalitesini ve yapabileceklerini tartışabilecek insan yok. O da bunu farkına varmalı ve ispatlayacağı hiçbir şeyin olmadığını anlamalı" ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIMDA BASKI VAR
Messi'nin milli takımda baskı altında olduğunu belirten Arjantinli futbol efsanesi, "O, kulüp seviyesinde her şeyi kazandı. Olağanüstü bir kariyeri var. Hakkında her zaman eleştiriler var ve ona tavsiyem oyundan zevk alması yönünde olacak" dedi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:54
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Efsane desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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