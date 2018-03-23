Efsane desteği – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Efsane desteği

    Efsane desteği

    Arjantinli efsanesi Maradona, vatandaşı ’nin kimseye bir şey ispatlamak zorunda olmadığını söyleyerek desteğini dile getirdi

    Dünya futbolunun en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen , vatandaşı 'ye destek verdi. Arjantinli süper starın kimseye bir şey ispatlamak zorunda olmadığını dile getiren Maradona, "Messi'nin kalitesini ve yapabileceklerini tartışabilecek insan yok. O da bunu farkına varmalı ve ispatlayacağı hiçbir şeyin olmadığını anlamalı" ifadelerini kullandı.

    MİLLİ TAKIMDA VAR
    Messi'nin milli takımda baskı altında olduğunu belirten Arjantinli efsanesi, "O, kulüp seviyesinde her şeyi kazandı. Olağanüstü bir kariyeri var. Hakkında her zaman eleştiriler var ve ona tavsiyem oyundan zevk alması yönünde olacak" dedi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:54
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