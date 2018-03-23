Efsane desteği

Dünya futbolunun en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Diego Maradona, vatandaşı Lionel Messi'ye destek verdi. Arjantinli süper starın kimseye bir şey ispatlamak zorunda olmadığını dile getiren Maradona, "Messi'nin kalitesini ve yapabileceklerini tartışabilecek insan yok. O da bunu farkına varmalı ve ispatlayacağı hiçbir şeyin olmadığını anlamalı" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMDA BASKI VAR

Messi'nin milli takımda baskı altında olduğunu belirten Arjantinli futbol efsanesi, "O, kulüp seviyesinde her şeyi kazandı. Olağanüstü bir kariyeri var. Hakkında her zaman eleştiriler var ve ona tavsiyem oyundan zevk alması yönünde olacak" dedi.