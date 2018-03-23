Brezilya Dünya Kupası'na hazır – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'na hazır

    Brezilya Dünya Kupası'na hazır

    2018 hazırlıkları kapsamında oynanan maçta , deplasmanda 'yı 3-0 mağlup etti.

    2018 hazırlıkları kapsamında oynanan maçta , deplasmanda 'yı 3-0 mağlup etti.

    Luzhniki Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Miranda, 62. dakikada Coutinho ve 66. dakikada Paulinho kaydetti.

    Brezilya 'nın kadrosuna davet edilen Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmada forma şansı bulamadı.

    Günün diğer maçında Azerbaycan, Maksim Medvedev'in kendi kalesine attığı golle sahasında Belarus'a 1-0 yenildi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:34
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