Brezilya Dünya Kupası'na hazır
2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Brezilya, deplasmanda Rusya'yı 3-0 mağlup etti.
2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Brezilya, deplasmanda Rusya'yı 3-0 mağlup etti.
Luzhniki Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Miranda, 62. dakikada Coutinho ve 66. dakikada Paulinho kaydetti.
Brezilya Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilen Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmada forma şansı bulamadı.
Günün diğer maçında Azerbaycan, Maksim Medvedev'in kendi kalesine attığı golle sahasında Belarus'a 1-0 yenildi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:34
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
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