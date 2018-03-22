Tite'den Talisca sözleri

Brezilya'nın Rusya ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Tite, Beşiktaş'ın yıldız Talisca hakkında konuştu.

Tite, "Willian Jose bana farklı bir bileşen getiriyor, Talisca da öyle. Şu ana kadar milli takımda olmayan özellikler. Farklı özellikleri var. Bir form gösteriyorlar, her zamankilerden farklı bir kalite. Dünya Kupası öncesi son kararımı vereceğim. Değişik karakterler, kadroyu genişletir. Duruma göre Giuliano, Diego, Lucas Lima ve belki başka oyuncular da kadroya girebilir" dedi.