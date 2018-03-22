Tite'den Talisca sözleri
Tite, Talisca hakkında konuştu! Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü, "Talisca ve Willian Jose bana, milli takımda olmayan özellikler getiriyor" dedi.
Brezilya'nın Rusya ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Tite, Beşiktaş'ın yıldız Talisca hakkında konuştu.
Tite, "Willian Jose bana farklı bir bileşen getiriyor, Talisca da öyle. Şu ana kadar milli takımda olmayan özellikler. Farklı özellikleri var. Bir form gösteriyorlar, her zamankilerden farklı bir kalite. Dünya Kupası öncesi son kararımı vereceğim. Değişik karakterler, kadroyu genişletir. Duruma göre Giuliano, Diego, Lucas Lima ve belki başka oyuncular da kadroya girebilir" dedi.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:10
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Tite'den Talisca sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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