Tite'den Talisca sözleri – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Tite'den sözleri

    Tite'den Talisca sözleri

    Tite, hakkında konuştu! Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü, "Talisca ve Willian Jose bana, olmayan özellikler getiriyor" dedi.

    Brezilya'nın Rusya ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Tite, Beşiktaş'ın yıldız hakkında konuştu.

    Tite, "Willian Jose bana farklı bir bileşen getiriyor, Talisca da öyle. Şu ana kadar olmayan özellikler. Farklı özellikleri var. Bir form gösteriyorlar, her zamankilerden farklı bir kalite. Dünya Kupası öncesi son kararımı vereceğim. Değişik karakterler, kadroyu genişletir. Duruma göre Giuliano, Diego, Lucas Lima ve belki başka oyuncular da kadroya girebilir" dedi.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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