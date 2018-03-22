Sözleşmesi feshedildi! İşte yeni takımı...
Premier Lig takımlarından Manchester United, yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Premier Lig takımlarından Manchester United, yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
İsveçli yıldızın futbol hayatına Amerika'da devam etmesi bekleniyor.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:03
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Sözleşmesi feshedildi! İşte yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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