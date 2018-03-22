Sözleşmesi feshedildi! İşte yeni takımı... – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Sözleşmesi feshedildi! İşte yeni takımı...

    Sözleşmesi feshedildi! İşte yeni takımı...

    takımlarından , yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

    takımlarından , yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

    İsveçli yıldızın futbol hayatına Amerika'da devam etmesi bekleniyor.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:03
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