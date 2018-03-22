Liverpool efsanesi Alonso'ya hapis şoku! – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    efsanesi Alonso'ya hapis şoku!

    <a href="/index/liverpool?id=db9cc489-cd81-43d6-a33f-869437520241" class="" rel="tag">Liverpool</a> efsanesi Alonso'ya hapis şoku!

    Vergi kaçırmaktan 5 yıl hapisle karşı karşıya

    'NIN geçen sezon sonu futbolu bırakan ünlü ismi hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla 5 yıl hapis ve 4 milyon Euro para cezası talep edildi. Mali Suçlar Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alonso'nun R.Madrid'de oynadığı 2010-2012 yıllarında vergi kaçırarak devleti 2 milyon Euro dolandırdığı ifade edildi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:04
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