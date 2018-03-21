Xabi Alonso'ya hapis talebi – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    'ya hapis talebi

    <a href="/index/xabi-alonso?id=84bf2e56-b219-4e71-9731-7cb754e051d1" class="" rel="tag">Xabi Alonso</a>'ya hapis talebi

    Eski İspanyol futbolcu hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla 5 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası talep edildi.

    İspanya Mali Suçlar Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'nun 'de forma giydiği 2010-2012 yıllarında vergi kaçırarak devleti 2 milyon avro dolandırdığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

    Geçen sezon futbolu bırakan 36 yaşındaki Alonso, suçlu bulunduğu takdirde 5 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezasına çarptırılabilecek.

    'in yanı sıra ve 'te de forma giyen eski futbolcunun finansal danışmanı Ivan Zaldua Azcuenaga ve Portekiz merkezli danışmanlık şirketinin yöneticisi Ignasi Maestre Casanova hakkında da aynı gerekçeyle suç duyurusunda bulunuldu.

    Son dönemde İspanya'da , ve hakkında da vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Arjantinli futbolcu Messi'nin aldığı 21 aylık hapis cezası paraya çevrilmişti.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:06
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